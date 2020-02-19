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19февраля
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сегодня, 10:32 3

Приамурье и Чукотка оказались единственными в ДФО без долгов по зарплате

Приамурье и Чукотка оказались единственными в ДФО без долгов по зарплате
Фото: архив Амур.инфо

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о суммарной задолженности по заработной плате по субъектам РФ на 1 февраля 2020 года. Приведены и показатели по Дальневосточному федеральному округу. Из них следует, что Амурская область и Чукотка – единственные регионы в ДФО, где нет долгов по зарплате.

В лидерах по суммарной задолженности по заработной плате в ДФО оказался Приморский край – 44,3 миллиона рублей. На втором месте – Республика Бурятия – 28,3 миллиона рублей. На третьем – Камчатский край – 21,7 миллиона. Показатель Республики Саха (Якутии) – 21,4 миллиона рублей, Магаданской области – 14,4 миллиона, Забайкальского края – 9 миллионов, ЕАО – 0,4 миллиона, Хабаровского края – 0,3 миллиона, Сахалинской области – 0,1 миллиона.

В общей сложности по Дальневосточному федеральному округу суммарная задолженность по заработной плате на 1 февраля 2020 года составила 140 миллионов рублей. По Российской Федерации – 2 251 300 000 рублей (плюс 6,5 % по сравнению с 1 января 2020 года).

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#работа

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    мизерные зарплаты чёб не платить

  • const

    const
    23 минуты назад

    Ложь, п.Прогресс ЖБИ-13 не платят зарплату.

  • const

    const
    23 минуты назад

    Ложь, п.Прогресс ЖБИ-13 не платят зарплату.

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