Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 0

Ветераны войны могут путешествовать в поездах бесплатно

Ветераны войны могут путешествовать в поездах бесплатно
Фото: osnmedia.ru

Ветераны Великой Отечественной войны получили право на пожизненный бесплатный проезд в поездах. Ранее такие льготы им предоставляли только на время майских праздников.

Ветераны получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании». Об этом сообщил на заседании комитета партии «Единая Россия» «Наша Победа» генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он уточнил, что «это решение будет действовать всегда», а не только в течение 2020 года. Каждый ветеран сможет путешествовать с одним сопровождающим, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 234

#транспорт

распечатать


Происшествия

Трагедия в Белогорске: мужчин насмерть сбил грузовой поезд
Общество

В Благовещенске ограничат проезд на улице Кантемирова
Происшествия

В аварии с тремя автомобилями в Благовещенске травмирован человек (видео)
Общество 22

В Благовещенске с 22 февраля частично закроют путепровод на Загородной (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь