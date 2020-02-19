Ветераны войны могут путешествовать в поездах бесплатно

Ветераны Великой Отечественной войны получили право на пожизненный бесплатный проезд в поездах. Ранее такие льготы им предоставляли только на время майских праздников.

Ветераны получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании». Об этом сообщил на заседании комитета партии «Единая Россия» «Наша Победа» генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он уточнил, что «это решение будет действовать всегда», а не только в течение 2020 года. Каждый ветеран сможет путешествовать с одним сопровождающим, сообщает ТАСС.