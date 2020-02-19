Трагедия в Белогорске: мужчин насмерть сбил грузовой поезд

Фото: amur28.info

В среду, 19 февраля, двоих мужчин сбил проходящий грузовой поезд. Люди погибли на месте. ЧП случилось в 00:05 на станции «Белогорск-2».

По предварительной информации, они стояли на путях, ожидая, когда по соседней ветке пройдет состав. В это время по той колее, на которой они находились, шел грузовой поезд. Машинист подавал сигналы, а также предпринял экстренное торможение. Но предотвратить трагедию не удалось.

Жители Белогорска 1974 и 1975 годов рождения погибли на месте, сообщает ИА Амур28.инфо.

Личность погибших установлена. По предварительной информации мужчины находились в нетрезвом виде, добавляет паблик @amur.28.info.

Материалы по данному факту переданы в Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета России на транспорте.