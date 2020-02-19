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19февраля
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сегодня, 10:44 0

В Благовещенске перекрыли улицу Красноармейскую из-за прорыва трубопровода

В Благовещенске перекрыли улицу Красноармейскую из-за прорыва трубопровода
Фото: pixabay.com

19 февраля в Благовещенске частично перекрыли улицу Красноармейскую. На трубопроводе, который пролегает под дорожным полотном одной из самых оживленных транспортных артерий, произошла сложная авария.

Ремонтная бригада Амурских коммунальных систем частично заблокировала участок от Калинина до Богдана Хмельницкого и перекрыла для движения половину проезжей части для проведения ремонтных работ на инженерных сетях. В связи с этим администрация Благовещенска просит водителей автотранспорта позаботиться о выборе альтернативных маршрутов.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в АКС, на участке произошел серьезный порыв на трубопроводе, для устранения которого потребуется продолжительное время. Возможна замена участков труб и узлов. По предварительной оценке, ремонт продлится до 20 февраля включительно.

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#ЖКХ #нет воды #происшествия

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