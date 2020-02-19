В Амурской области прокуратура помогла пострадавшим от наводнения

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В Амурской области суд признал незаконными решения органов местного самоуправления. Гражданам, пострадавшим от наводнения, отказывали в материальной помощи.

Прокуратура в октябре 2019 года предъявила два иска к администрации Тамбовского сельсовета и администрации Тамбовского района. Ведомство требовало признать неправомерным отказ администрации сельсовета в признании граждан пострадавшими в связи с утратой (гибелью) урожая в результате ЧС в июле, августе 2019 года, в признании права за амурчанами на получение единовременной материальной помощи – 10 тысяч рублей в связи с утратой урожая на придомовом земельном участке.

Так, жительница села Тамбовка 1941 года рождения в результате наводнения лишилась половины урожая, в связи с чем для получения помощи она обращалась в администрацию муниципального образования, но получила отказ.

Судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда согласилась с позицией прокуратуры. Исковые требования были удовлетворены, отказы в предоставлении помощи гражданам – признаны неправомерными. За пострадавшими признано право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Как пишет прокуратура Амурской области, фактическое исполнение решений суда находится на контроле.