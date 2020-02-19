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19февраля
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Эвакуированные из Китая благовещенцы вернутся домой после карантина из Тюменской области

Эвакуированные из Китая благовещенцы вернутся домой после карантина из Тюменской области
Фото: twitter.com

В санатории «Градостроитель» под Тюменью закончился двухнедельный карантин по коронавирусу для эвакуированных из Китая россиян и граждан СНГ. Заболевания ни у кого не выявили, люди начинают разъезжаться по домам.

Два самолета ВКС 5 февраля доставили из провинции Хубэй в Тюмень 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их изолировали на 14 дней.

Стало известно, что большинство эвакуированных – 33 человека – после карантина собираются в Москву. По девять человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – в Челябинск, шесть – во Владивосток, пять – в Красноярск. По четыре человека уедут в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. По два человека отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. Остальные уедут в еще 27 городов – от Астрахани до Благовещенска. Также планируют вернуться домой или отправиться по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, сообщает РИА Новости.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля 2020 года Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19. По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1 873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.

С 20 февраля временно приостановится въезд граждан Китая в Россию. Эта мера призвана предупредить завоз и распространение на территории РФ коронавируса.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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