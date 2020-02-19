В Белоруссии провели первый поцелуйный марафон: обзор прессы

Неприкосновенность президента предлагают закрепить в Конституции; в Челябинске «Жигули» врезались в «роллс-ройс фантом»; женщина вынесла из квартиры друга сейф с деньгами. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Наверняка вы не раз слышали анекдоты, начинающиеся со слов: «Врезался жигуль в роллс-ройс»… Слышали ведь? Так вот сегодня «Российская газета» рассказывает о реальном таком случае: в Челябинске самую дорогую в городе машину «роллс-ройс фантом» протаранил дряхлый «жигуленок». И в этом реальном случае ничего смешного нет. Мужику, сидевшему за рулем отечественной машины, сейчас хоть в петлю лезь. Названной ситуации посвящена целая страница. Пересказывать не буду, скажу лишь, что упаси вас бог попасть в подобную.

Также в номере

После этого я переключился на статью о том, что рабочая группа по поправкам к Конституции предложила закрепить в Основном законе страны неприкосновенность экс-президента. В газете это слово написано во множественном числе, но мы же с вами понимаем, что президент у нас один.

Еще о коронавирусе пишут: в Сингапуре вернувшимся из Китая грозит тюрьма, если они выйдут из своего дома. И вот читаю я про коронавирус, а сам думаю: не ошибка ли это – написать в Конституции слово «президент» во множественном числе? Ведь один он у нас, один!

Вам статья

Далее – «Моя Мадонна», в которой я заостряю ваше внимание на материале Дарьи Дружининой на тему, почему гематологическое отделение, где лечат тяжелобольных детей, оказалось под угрозой закрытия? Ситуация сложная, запутанная, отражающаяся на судьбах очень многих людей – как врачей, как пациентов, так и многих тех, кто рядом, кто вовлечен в конфликт. Сегодня областной минздрав и руководство детской больницы пришли к компромиссу, врачи-гематологи отозвали заявления об увольнении, отделение продолжает работать. Но решена ли проблема?

Напишут же такое

В «АиФ» прочел о первом поцелуйном марафоне в Белоруссии, в котором участвовали 48 влюбленных минчан. Отмечается, что особо долгим он не был, всего-то час, и до финиша дошли почти все заявленные пары, так что оценивалась не продолжительность процесса, а проявление оригинальности. К примеру, целующиеся танцевали, играли в нарды, вязали носки, рисовали и т.д. Я с высоты своего поцелуйного опыта вряд ли смогу считать полноценным поцелуем такое попутное использование рта, но меня никто в Белоруссии и не спрашивал, зато победителям (супружеская пара с брачным стажем 17 лет) получила приз – 10-дневную поездку на средиземноморский курорт.

А про доплаты к пенсиям, про слова президента Путина: «Пока я президент...» и тому подобное – почитайте сами. Договорились?

Также в номере

И уж совсем было собирался отложить газету, как взгляд упал на страницу «Деловая среда», где рассказывается о том, кто же у нас в России является воротилами рыбного бизнеса. Кто в стране рыбодобычу контролирует. Кто держит все это в своих руках. Во всей нашей стране. Рядом с Ильей Клебановым (это бывший министр промышленности) и Сергеем Дарькиным (это у которого жена считается самой богатой – миллиардер! – провинциальной артисткой в мире) находится и Никита Кожемяко. Знакомая фамилия, не правда ли?

На посошок

Ну и напоследок, как водится, «Комсомольская правда». Узнаете, можно ли получить удовольствие от отдыха с незнакомым прежде человеком, найденным на сайте путешествий. Можно. Достаточно посмотреть на заголовок: «Недорого и секс в придачу».

Что еще… Еще интервью с Юрием Антоновым интересное. Пишут, что очень строгий руководитель: своим музыкантам запрещает выпивать. А с другой стороны, в юбилей, в 75, когда самому уже нельзя – несложно другим жизнь портить… Ну и еще о многом интересном можно прочесть (в том, числе, понятно, про Волочкову и Пугачеву). Но самая-самая вишенка на торте – заметка о том, как некая женщина утащила из квартиры ухажера сейф с деньгами. А это – ни много-ни мало – полцентнера! А вы про коня на скаку, про избу горящую…