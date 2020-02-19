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19февраля
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сегодня, 09:30 0

Нефтяники ликвидировали аварийный разлив горючего в Амурской области

Нефтяники ликвидировали аварийный разлив горючего в Амурской области
Фото: fareast.transneft.ru

Компания «Транснефть – Дальний Восток» провела учебно-тренировочное занятие по ликвидации аварийного разлива нефти. Условное ЧП произошло на магистральном нефтепроводе в районе подводного перехода через реку Большая Пёра.

Нефтяники отработали действия по устранению аварии в зимних условиях на замерзшей реке. В учениях приняли участие 95 человек, была задействована 31 единица техники и оборудования, в том числе вездеход, баровая грунторезная машина, автокраны, вакуумные автоцистерны, ледорезные установки, нефтесборщики.

По сценарию, произошло «нештатное снижение давления» в нефтепроводе. Для обследования предполагаемого места аварии была направлена патрульная группа. После подтверждения информации об условной утечке нефти на место прибыли бригады нефтеперекачивающей станции, центральной ремонтной службы «Белогорск» и белогорской базы производственного обслуживания.

Специалисты предприятия выставили боновые заграждения на льду реки и с помощью нефтесборщика собрали условную нефть в резервуары временного хранения.

Все мероприятия в рамках учений выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Группа наблюдателей предприятия дала учениям положительную оценку, сообщается на сайте компании.

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