Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию

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С 20 февраля временно приостановится въезд граждан Китая в Россию. Эта мера призвана предупредить завоз и распространение на территории РФ коронавируса. Однако принятые ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», – сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, находящимся за пределами России.

Запрет застал врасплох китайских дипломатов. «Решение принято в момент, когда число заболевших пошло на спад, поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти, перекрывая все четыре маршрута»,— говорит источник «Коммерсанта» в дипломатических кругах.

«Официальная реакция Китая, судя по всему, будет сдержанной и обойдется без каких-либо ответных жестов,— отмечает директор Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексей Воскресенский.— Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса. Кроме того, ряд других стран, имеющих тесное авиасообщение с Китаем, не пошли на столь радикальные меры, как Россия, для которой КНР остается ведущим стратегическим партнером».

По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в РФ въехало 2,3 миллиона китайских граждан, в том числе 1,5 миллиона туристов и 321 тысяч человек с деловыми целями.

Турбизнес новый запрет фактически не затронет. Китай традиционно лидировал по въездному турпотоку в Россию, только за 2019 год оттуда приехало 1,49 миллиона путешественников. Но сейчас их уже почти не осталось: с 27 января власти самого Китая ограничили выезд туристов за пределы страны, а 1 февраля о приостановке возможности безвизовых туров объявили уже в России.

По мнению бывшего главы общественного совета при ФМС России и бывший замглавы ФМС Владимира Волоха в аэропортах вылета граждан КНР, скорее всего, даже не посадят на рейсы в РФ. Однако не исключено, что граждане КНР все же смогут «просочиться» в Россию через сопредельные страны, например, Казахстан.