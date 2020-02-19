Электронные помощники ждут благовещенцев в новом современном центре услуг ЖКХ

В Благовещенске открылся современный расчетно-информационный центр, где можно оплатить счета за жилищные и коммунальные услуги и получить консультационную помощь. Центр работает 11 часов в день без перерыва на обед, а специальный инфомат на входе в офис доступен круглосуточно. Открыла центр Дальневосточная энергетическая компания, входящая в группу РусГидро.

Расположен новый офис по адресу: улица Калинина, 142/4. Место выбрали не случайно, говорят в компании. В спальном районе Благовещенска проживает много клиентов ПАО «ДЭК». Всего в Благовещенске их 145 тысяч. Благодаря современным технологиям, которые внедрили в центре, пропускную способность удалось увеличить более чем в 3 раза – с 200 до 700 человек. Первый такой офис на Дальнем Востоке РусГидро открыло в Райчихинске. Благовещенский единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) стал третьим по счету в Амурской области. Всего же в регионах присутствия РусГидро подобных офисов уже более 35.

«Здесь все оборудовано в соответствии с программой президента “Цифровая экономика”. Представлено максимальное количество технологичных сервисов. Плюс к этому реализована программа “Доступная среда” – центр оборудован мобильным подъемником для людей с ограниченными возможностями», – рассказал заместитель генерального директора компании "РусГидро" Владимир Кимерин. В Благовещенск он приехал специально на открытие современного ЕРИЦ. Ознакомиться с работой и оснащением нового центра прибыли также глава региона Василий Орлов и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Для удобства клиентов новый расчетно-информационный центр будет работать 11 часов в день – с 8:00 до 19:00, без перерыва на обед. В субботу – с 8:0 до 17:00.

Уличный инфомат с антивандальной защитой, установленный возле офиса, сможет обслуживать клиентов круглосуточно. Здесь можно получить справочную информацию о сервисах и тарифах, ответы на основные правовые вопросы, зайти в свой личный кабинет и даже узнать прогноз погоды. Современная техника уже протестирована при минусовых температурах.

В самом центре на входе посетители сразу увидят еще одно умное устройство – «Видеоконсультант». «Я это называю “оператор за стеклом”. Клиенту отвечает оператор в реальном времени, это прямая связь в режиме онлайн. Посетитель может получить здесь все наши услуги, – поясняет Владимир Кимерин. – На этот год мы запланировали купить 8 таких устройств для отдаленных населенных пунктов».

С помощью «Видеоконсультанта» любой желающий может дистанционно связаться с оператором, получить справку, распечатать квитанцию. Техника оснащена оборудованием для сканирования и печати документов, адаптирована для маломобильных граждан.

Далее клиентов встречает информационный помощник – виртуальная девушка по имени Светлана. Она расскажет, как получить ту или иную услугу. Здесь же можно взять талон в электронную очередь. Ожидание займет не более 10 минут, утверждают сотрудники компании.

В офисе расположен и еще один сенсорный инфомат. Он адаптирован для слабовидящих и слабослышащих граждан, так что им смогут воспользоваться все без ограничений. С помощью инфомата посетителям доступна справочная информация и онлайн-сервисы компании. Рядом оборудована зона самообслуживания – клиенты могут воспользоваться компьютером, чтобы войти в личный кабинет или самостоятельно распечатать квитанцию.

Пожалуй, самый необычный интерактивный помощник, который встречал гостей в новом офисе в первый день работы – робот Егор. «Я первый автоматизированный офис-менеджер с искусственным интеллектом. Я очень общительный и доброжелательный. Для управления потоком клиентов у нас установлена система электронной очереди. Вам нужно взять талон в терминале или у меня. Во время ожидания можно воспользоваться бесплатным вай-фай», – приветливо сообщил робот новым клиентам.

В офисе оборудован отдельный зал для обслуживания юридических лиц и корпоративных клиентов – всего в нем 5 окон. В другом зале очного обслуживания будут принимать физических лиц. Здесь 6 окон, и сотрудники готовы ответить на все вопросы, связанные с начислениями за коммунальные услуги, включенные в единый платежный документ. Здесь же клиенты имеют возможность оплатить все счета, а оценить качество работы сотрудников офиса могут посредством кнопок лояльности, расположенных в каждом окне.

При этом обслуживание маломобильных клиентов в приоритете, говорят в компании. Для амурчан с ограниченными возможностями здоровья здесь предусмотрено отдельное окно, где их обслужат без очереди, а также специально адаптирована касса.

Особое внимание здесь готовы уделить и детям, которые придут в центр вместе с родителями. Специально для них в ЕРИЦ установили сенсорную столешницу с играми для развития мелкой моторики, внимания и интеллекта.

«Впечатления яркие. У нас давние партнерские взаимоотношения с РусГидро, и очень здорово, что компания находит желание, силы и средства внедрять такие технологии. За ними будущее! Особенно мне понравилась система удаленной видеоконсультации, для нашей области это очень перспективно, потому что расстояния большие, и с помощью такой услуги люди смогут получить качественную консультацию. Это очень перспективная технология, мы будем ее поддерживать», – высказал свое мнение после посещения нового офиса губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Мы совместно определим наиболее востребованные места для сервиса "Видеоконсультант", и в течение 2020 года постараемся реализовать инвестиционную программу с точечным определением таких мест, – пояснил Владимир Кимерин. – Уже этой весной мы открываем аналогичный центр в Тынде».

Всего ПАО «ДЭК» предоставляет клиентам 12 различных услуг, включая расчет и начисление за электроэнергию, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и другие. За последние 3 года клиентская база компании выросла в полтора раза. Также в компании отмечают, что в зоне действующих подобных центров на территории Амурской области уровень оплат от населения вырос с 78 до 98 %.

985 клиентов уже воспользовались сервисами центра с момента открытия. Самыми востребованными в эти дни стали услуги оплаты счетов и сверки по расчетам и начислениям.