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19февраля
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Выбор читателей за 18 февраля

Выбор читателей за 18 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 18 февраля.

Пропавших в Тындинском районе рыбаков нашли мертвыми

В Тындинском районе нашли тела двух рыбаков, информация о пропаже которых на днях появилась в соцсетях. Мужчины 12 февраля выехали на рыбалку на реку Гилюй. С тех пор связь с ними прервалась.

Дочь задержанного в Благовещенске хабаровского экс-чиновника подозревают в педофилии

В Хабаровске в отношении младшей дочери бывшего начальника управления транспорта Сергея Суковатого и ее супруга возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В Благовещенске выставлен на продажу центральный рынок

В областном центре Приамурья объявлен электронный аукцион по продаже объектов центрального рынка на улице Красноармейской. Сейчас объект находится в собственности города, но уже в середине марта у него может появиться новый владелец.

В Благовещенске с 22 февраля частично закроют путепровод на Загородной (видео)

В Благовещенске начинается масштабный ремонт путепровода на улице Загородной. Объект, который построили в 1985 году, требует капитального ремонта. Для проезда закроют две полосы из четырех на участке протяженностью 361 метр — от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского. Работы по перекрытию начнутся с 22 февраля.

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#Обзор #интернет #СМИ

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