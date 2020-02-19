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19февраля
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сегодня, 07:30 3

В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты

В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Фото: er.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ помимо веры в Бога запрет на аборты. Соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Милонов предлагает закрепить в преамбуле Конституции «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Депутат считает нравственным долгом закрепить запрет абортов в основном законе страны.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг – закрепить данный факт в главном законе нашей страны», – пояснил Милонов агентству.

Он также предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне». Милонов в своей версии преамбулы Конституции также называет Россию «ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости».

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и «о многих, многих других», пишет РИА Новости.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    31 минута назад

    единороссы сходят с ума-последняя степень деградации

  • physic1

    physic1
    36 секунд назад

    Как ни прочтешь новость про конституцию в последнее время, так такой мракобесие из всех щелей лезет!

  • XANDER

    XANDER
    18 секунд назад

    российское быдло должно быть довольно, теперь от маткапитала и остальных подачек не открестишься, придется брать..даже отмазыватся не нужно , мол "я рожаю не ради денег" =)

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