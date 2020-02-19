В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ помимо веры в Бога запрет на аборты. Соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Милонов предлагает закрепить в преамбуле Конституции «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Депутат считает нравственным долгом закрепить запрет абортов в основном законе страны.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг – закрепить данный факт в главном законе нашей страны», – пояснил Милонов агентству.

Он также предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как «правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне». Милонов в своей версии преамбулы Конституции также называет Россию «ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости».

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и «о многих, многих других», пишет РИА Новости.