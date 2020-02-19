Гороскоп 19 февраля: Козерогам стоит избегать споров, Раки исправят ошибки

Восход Солнца: 07:34

Заход Солнца: 17:52

Солнце в Водолее.

Овен. День неблагоприятен для коллективных действий — полезна только индивидуальная работа, однако не следует терять чувства реальности: вероятно, многие ваши планы несбыточны, а излишняя уверенность в своих силах может создать множество неприятностей. Возможно, Овны творческих профессий по независящим от них причинам упустят выгодный заказ.

Телец. Несмотря на все перипетии и сложности на пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять покой. В целом вас ожидает успешный день, благоприятный для решения различных деловых проблем и поступления значительных доходов или гонораров.

Близнецы. Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах. В кругу семьи не исключены взаимные упреки. Вы вдруг почувствуете себя одиноким человеком, но это состояние каждый переживает тогда, когда есть внутренняя потребность к самовыражению.

Рак. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки. Однако Вас по-прежнему будут преследовать всевозможные проблемы с окружающими, несогласие практически по любому поводу. Не исключены небольшие проблемы со здоровьем.

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Лев. Неожиданные перемены могут заставить Львов изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и неизученным делом. Но звезды предполагают, что Ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от Вас самих и ни от кого более. Остерегайтесь измены и обманов не только в бизнесе, но и в личной жизни.

Дева. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. День полон планов и надежд, большинству из которых суждено осуществиться. Неожиданный поступок может стать причиной осложнения отношений с друзьями. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения драгоценностей или изделий из камня.

Весы. День отмечен активизацией деловой и творческой деятельности. Вашей работоспособности позавидуют многие. Окончательные результаты работы принесут вам удовлетворение. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху.

Скорпион. Этот день обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Рекомендуется творческие встречи, обмен опытом. Напряженная работа неожиданно принесет хороший результат. Вашим домашним захочется, чтобы Вы больше времени проводили с ними, поэтому вторую половину дня посвятите активному семейному отдыху.

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Стрелец. Сегодня вероятны сильные головные боли, нервные срывы на почве переутомления. Поэтому заранее спланируйте день, чередуя работу и отдых. Старайтесь не взваливать на себя непосильные нагрузки. Распределите их на всю неделю. Возросшая эмоциональность и чувственность могут стать причиной ссор.

Козерог. Крайне неблагоприятный день. Напряженный в эмоциональном отношении день. Постарайтесь избегать всевозможных споров, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес — Ваша реакция может быть неадекватна высказыванию.

Водолей. Вероятно, сегодня вам предстоят проблемы в сфере профессиональной деятельности или серьезные осложнения в личной жизни. Возможны сплетни и клевета недоброжелателей или критические замечания состороны начальства. Звезды рекомендуют проявить больше самообладанияи выдержки. Из-за своей непоседливости вы можете быть вовлечены в ненужные споры. Не следует заниматься побочными делами, которые значительно затруднят реализацию приоритетных замыслов.

Рыбы. День обольщения, обмана, разгула темных страстей.Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Вероятны потери. Если выпланируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее такмного денег. Велика вероятность краж, пожара или несчастного случая. Будьтеособенно внимательны к своим детям.

Астролог: Вальдемар Небоходцев