Главе Приамурья доложили о решении вопросов, поставленных по итогам поездки на север

На рабочем совещании губернатору Амурской области Василию Орлову доложили о решении вопросов, поставленных по итогам рабочей поездки на север региона. Там Орлов побывал в начале февраля.

Как рассказала министр здравоохранения области Евгения Жарновникова, участковой больнице поселка Сиваки Магдагачинского района в ближайшее время будет передан автомобиль скорой помощи. С жителями поселка в начале марта будет проведена информационная встреча по прикреплению граждан на медобслуживание в Шимановскую больницу. Ранее жители выступили с предложением рассмотреть этот вопрос.

До 10 марта состоится рабочая встреча минздрава с руководством железной дороги по вопросу организации медпомощи врачами узких специальностей для жителей, проживающих в поселках, расположенных в зоне БАМа. На ней будет обсуждаться формирование графика движения передвижного железнодорожного вагона, в котором будет организован прием врачей узких специальностей.

В ходе рабочей поездки губернатора жители поселка Верхнезейск просили создать патологоанатомическое отделение на базе участковой больницы Верхнезейска. Как сообщила Евгения Жарновникова, сейчас проводится мониторинг цены для определения необходимой суммы на ремонт помещения. После этого заявка будет направлена в министерство финансов области. Работать в отделении будет специалист Зейской больницы, выезд будет осуществляться по необходимости.

Пресс-служба правительства Амурской области пишет, что решен ряд жилищных вопросов жителей Магдагачинского и Зейского районов. Как рассказал руководитель жилинспекции Сергей Молин, удалось достигнуть договоренности с управляющей компанией в Магдагачи и убедить ее руководство принять участие в конкурсе по обслуживанию дома по адресу: улица Молодежная, 1.

7 февраля в ходе выездного приема граждан в Магдагачи специалистами инспекции было принято 15 обращений. По жалобам на некачественное обслуживание жилья будут проведены проверки и приняты меры. По вопросам работы ресурсоснабжающей компании инспекцией выдано предписание, исполнение которого будет проверено в ходе командировки инспектора 25 февраля.

«Со вчерашнего дня в Верхнезейском ведет рассмотрение жалоб специалист жилинспекции. В течение четырех дней он проведет обследование МКД и проверит работу управляющей компании», – сказал Сергей Молин.