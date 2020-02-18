Дирекция космодрома Восточный и ЦЭНКИ разместятся в башне-призме

Фото: russian.space

«Башня» новой штаб-квартиры Роскосмоса – Национального космического центра (НКЦ), строительство которого ведется в Москве, будет выглядеть как треугольная призма. Это следует из схемы и фрагментов планов строительства центра.

При этом ранее предполагалось, что здание будет напоминать ракету. Год назад, 22 февраля 2019 года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на презентации НКЦ заявлял журналистам, что некоторые из проектов предполагают, что здание будет выполнено в форме ракеты сверхтяжелого класса. Тогда же он продемонстрировал несколько слайдов с эскизами.

Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тысяч человек. Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 миллиардов рублей.

В здании, помимо самого Роскосмоса, разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания «Главкосмос», дирекция космодрома Восточный, финансовый институт «Организация "Агат"». Также переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания «Гонец», компания «Российские космические системы» и Центр Хруничева. Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр, пишет РИА Новости.

НКЦ построят по проекту бюро UNK project. На сайте компании указано, что в дизайне они вдохновлялись модульностью космических станций. «Высотная доминанта – парафраз стремления человека вверх. Кто-то увидит ракету, кто-то луч света…» – отметил автор проекта, руководитель проектного бюро UNK project Юлий Борисов.

Сейчас офис Роскосмоса располагается по двум адресам. Ранее Рогозин сообщал, что концентрация на одной территории позволит Роскосмосу сэкономить на коммунальных платежах.