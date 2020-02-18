Власти обсудили переселение амурчан из «авариек» в Бурейском и Сковородинском районах

В правительстве Амурской области обсудили вопрос переселения людей из аварийных домов в Бурейском и Сковородинском районах.

«Решение о признании 36-квартирного дома в поселке Бурея по улице Октябрьская, 69, аварийным и подлежащим сносу было принято в конце 2019 года. Проведенный мониторинг показал, что в продаже на вторичном рынке нет достаточного количества квартир. В прошлом году администрацией района было приобретено 53 квартиры для расселения амурчан из аварийного жилищного фонда. Единственным выходом из ситуации остается строительство многоквартирного дома. Ориентировочная стоимость строительства дома составит более 86 миллионов рублей», – сказал министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

Еще по 4 домам в Бурее по улице Бурейской, 59/1, улице Октябрьской, 64, улице Октябрьской, 66, улице Октябрьской, 66/1, получены заключения строительно-технической экспертизы, по которым объекты признаны «в ограниченно-работоспособном» состоянии, необходимо выполнить восстановление конструкций.

«Для определения стоимости ремонтных работ необходимо разработать проектную документацию», – сказал Сергей Гордеев.

Решен вопрос с расселением 60-квартирного аварийного дома в городе Сковородино, по улице Василевского, 8.

«Многоквартирный дом включен в региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах и планируется к расселению в 2019-2021 годах. На текущий момент расселена 21 квартира, еще 6 – пустующие. Трем семьям в марте 2020 года будет выплачена выкупная стоимость. 28 семей планируется переселить в декабре 2020 года и 2 семьи – в феврале 2021 года, по завершению строительства новых домов в Сковородино», – сказал Сергей Гордеев.

Участники совещания обсудили вопрос расселения жильцов еще одного дома – по адресу: улица Василевского, 2.

В не вошедшем в программу по переселению доме сейчас проживает 24 семьи. Им планируется приобрести и предоставить 21 квартиру маневренного фонда, еще три семьи переедут в имеющиеся три квартиры маневренного фонда города, где необходимо провести ремонт, на эти цели необходимо более 44 миллионов рублей.

Капитальный ремонт требуется провести и в домах по адресам: улица Василевского, 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18. Они не признаны аварийными, однако нужно усилить несущие конструкции зданий.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, глава региона отметил необходимость поиска источников финансирования для расселения граждан и ремонтных работ.