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18февраля
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сегодня, 18:11 0

Девятнадцать лет особого режима получил убийца из Амурской области

Девятнадцать лет особого режима получил убийца из Амурской области
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области суд вынес приговор 29-летнему жителю региона. Он был признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Мужчину наказали лишением свободы на срок 19 лет.

Установлено, что в ноябре 2018 года в вечернее время амурчанин договорился с собутыльником убить их общего знакомого. Вооружившись ножом и битой, двое мужчин ворвались в дом своей жертвы и нанесли ему множественные удары, от которых тот скончался на месте.

В отношении соучастника суд ранее вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера, поскольку он признан невменяемым в связи с наличием психического заболевания.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал, ссылаясь на то, что убийство – дело рук его психически больного приятеля, а он лишь пытался разнять. Однако исследованные судом доказательства содержали достаточные сведения о том, что удары ножом, причинившие смерть, нанес именно этот амурчанин.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев.

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#криминал #происшествия #суды

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