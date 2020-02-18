На храме-часовне в селе Романовка возвели крышу

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Здание храма-часовни святых царственных страстотерпцев в селе Романовка Амурской области обрело крышу. Как сообщают прихожане, в достаточно короткий срок был воздвигнут сруб будущей церкви, покрыта крыша храма и утеплен потолок.

До осени церковь будет «отстаиваться», после чего начнется внутренняя и внешняя отделка. В это же время в Романовку из Челябинска должны доставить купол.

Храм-часовня святых царственных страстотерпцев строится по благословению правящего архиерея. Все работы ведутся за счет пожертвований, сообщает «Благинформ».