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18февраля
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сегодня, 17:47 0

На храме-часовне в селе Романовка возвели крышу

На храме-часовне в селе Романовка возвели крышу
Фото: blaginform.ru

Здание храма-часовни святых царственных страстотерпцев в селе Романовка Амурской области обрело крышу. Как сообщают прихожане, в достаточно короткий срок был воздвигнут сруб будущей церкви, покрыта крыша храма и утеплен потолок.

До осени церковь будет «отстаиваться», после чего начнется внутренняя и внешняя отделка. В это же время в Романовку из Челябинска должны доставить купол.

Храм-часовня святых царственных страстотерпцев строится по благословению правящего архиерея. Все работы ведутся за счет пожертвований, сообщает «Благинформ».

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#религия #строительство

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