В Возжаевской колонии собака нашла гашиш в сигаретах

Фото: Пресс-служба УФСИН по Амурской область

В ходе оперативных действий сотрудники исправительной колонии № 2 УФСИН России по Амурской области, расположенной в Возжаевке, предотвратили попытку передачи наркотиков. Запрещенные вещества обнаружила собака.

Наркотические средства обнаружили при досмотре вещей, предназначенных для передачи одному из осужденных. При этом использовали служебную собаку, специально обученную поиску наркотических средств. Запрещенное вещество было спрятано в фильтрах сигарет. По результатам исследования установлено, что обнаруженное вещество является гашишным маслом общим весом более 60 граммов.

Гражданина и изъятые у него предметы передали сотрудникам полиции. В отношении злоумышленника, пытавшегося передать наркотики в колонию, возбуждено уголовное дело.