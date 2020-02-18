Женщина нашла трогательное послание в бутылке, которое потерялось на 16 лет

В Канаде женщина нашла вблизи архипелага Хайда-Гуай трогательное послание в бутылке, которое примерно 16 лет назад было отправлено из Индонезии и преодолело 11 тысяч километров. История находки очень заинтересовала канадку.

Летом 2019 года студентка университета лесного хозяйства Никки Саадат (Nikki Saadat) собирала водоросли у центрального побережья Хайда-Гуай и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке. Понятна была только дата: ноябрь 2003 года. На бутылке не было никаких маркировок, но похожая тара есть в Юго-Восточной Азии.

Саадат показала фотографии послания специалистам по индонезийскому языку. В тексте говорилось о любви парня к маме. «Мама… Прости меня за то, что не слушал твои советы, хотя ты была права. Мама… Прости меня за то, что стыдился твоей работы, хотя ты ходила на нее ради меня, чтобы нам было что поесть. И ты никогда не жаловалась на это, но у тебя есть я, высокомерный сын, который не умеет быть благодарным», – говорилось в письме.

Женщина задалась целью найти автора послания или его мать и узнать их судьбу. Сначала она попробовала искать семью через социальные сети, но это не дало результатов. Тогда она связалась с представителями индонезийского сообщества в Канаде. Специалист, исходя из использованной в письме лексики, предположила, что его автор – христианин, он был рожден в небогатой семье и рос в сельской местности на востоке Индонезии, предположительно, в провинции Малуку.

Вероятно, Наикамбо работал за границей и отправлял деньги домой. То, что автор не отправил письмо по почте, связано, скорее всего, с тем, что он работал на круизном судне, сообщает «Лента.ру».

Журналист из Ванкувера Чак Чанг (Chuck Chiang) определил, что бумага, на которой написано послание, взята из календаря с предсказаниями. Стихотворение было написано на странице, датированной 28 сентября 2003 года. Календарь мог быть напечатан в Гонконге, Малайзии, Тайване или в Сингапуре.

Саадат направила письма в индонезийские СМИ в надежде собрать больше информации о послании, но пока не получила ответов. Она даже не уверена, живы ли Наикамбо и его мать, так как с 2003 года на Индонезию обрушилось множество стихийных бедствий: землетрясения, тайфуны, цунами, наводнения и засуха.