Девчонки – класс: в Чигирях набирает обороты танцевальный клуб для пенсионеров (видео)

Пенсионеров села Чигири приглашают на танец. Вот уже два года в сельском Доме культуры работает клуб танцев для здоровья «Здравушки», куда принимают людей пожилого возраста.

Создателем и хореографом коллектива является директор Дома культуры Елена Пальцева. Под её руководством два раза в неделю, во вторник и четверг, в клубе занимаются почти два десятка бабушек. Самой молодой из них 58 лет, самой возрастной – 85. Они учат движения народных, латиноамериканских танцев.

У коллектива в планах набрать вторую группу, где будут рады не только женщинам, но и мужчинам. Ближайшее выступление «Здравушек» запланировано в селе на Масленицу. Подробности в материале Альфа ТВ.