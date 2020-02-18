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сегодня, 17:11 0

Девчонки – класс: в Чигирях набирает обороты танцевальный клуб для пенсионеров (видео)

Девчонки – класс: в Чигирях набирает обороты танцевальный клуб для пенсионеров (видео)

Пенсионеров села Чигири приглашают на танец. Вот уже два года в сельском Доме культуры работает клуб танцев для здоровья «Здравушки», куда принимают людей пожилого возраста.

Создателем и хореографом коллектива является директор Дома культуры Елена Пальцева. Под её руководством два раза в неделю, во вторник и четверг, в клубе занимаются почти два десятка бабушек. Самой молодой из них 58 лет, самой возрастной – 85. Они учат движения народных, латиноамериканских танцев.

У коллектива в планах набрать вторую группу, где будут рады не только женщинам, но и мужчинам. Ближайшее выступление «Здравушек» запланировано в селе на Масленицу. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #жизнь #здоровье

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