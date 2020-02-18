Австралийцы, сербы и турки играют свадьбы в Свободном

В 2019 году в отделе ЗАГС по Свободному и Свободненскому району было оформлено 490 браков – на 58 больше, чем в предыдущем году. При этом в Свободном играют свадьбы иностранцы – австралийцы, сербы, турки и другие.

«Наш город – единственный в регионе по итогам 2019 года увеличил показатели по регистрации браков. В торжественной обстановке регистрируется около 34 %. Если сравнивать регистрации сейчас и пять лет назад, то раньше свадьбы были более пышные, с длинными кортежами из машин, большим количеством приглашенных, шикарным нарядом невест. Теперь невесты стали выбирать более скромные платья, а на церемонию не собираются большое количество приглашенных. Вступающие в брак, видимо, стали более бережливыми», – рассказала на городской планерке 18 февраля начальник отдела управления ЗАГС по Свободненскому району и городу Свободному Оксана Моргулец.

Устойчива тенденция создания семьи в более позднем возрасте. 49 % мужчин и 41 % женщин предпочитают вступать в брак в возрасте 25-34 лет, 26 % мужчин и 20 % женщин – в возрасте от 35 и старше, 38 % женщин – в возрасте от 18-24 лет (мужчины – 25 %).

«Это связано с тем, что все больше мужчин и женщин, понимая свою ответственность перед семьей и будущими детьми, стараются вступать в брак уже после получения профессии и имея стабильное место работы, жилье», – сказала Оксана Моргулец.

За два года был зарегистрирован 21 брак между иностранцами (5 – в 2018 году, 16 – в 2019). Создавшие пары имели гражданство Австралии, Армении, Турции, Сербии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Подать заявление на регистрацию брака можно двумя способами – путем личного визита в ЗАГС или через портал госуслуг. Как отмечают специалисты учреждения, отказы редки в их практике. Например, были случаи, когда пришлось отказать гражданину в проведении регистрации из-за отсутствия места для постановки печати в паспорте.

Также в Свободном стало меньше разводов. В 2019 году брак расторгли 325 пар – это на 9 меньше, чем в 2018 году, пишет в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного.