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18февраля
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сегодня, 17:09 0

Амурские спортсмены стали призерами чемпионата Дальнего Востока по дартсу

Амурские спортсмены стали призерами чемпионата Дальнего Востока по дартсу
Фото: www.amurobl.ru

С 15 по 16 февраля в Хабаровске прошел чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по дартсу. В первенстве сильнейшими стали амурчане – братья Тимофей и Василий Лиферовы. Они заняли первое и второе места.

На чемпионате ДФО амурские спортсмены также не остались без наград. В одиночном разряде Александр Белов завоевал бронзу, уступив в полуфинале спортсмену из Забайкальского края со счетом 1:4.

В парном разряде амурские дартсмены взяли серебро. Артём Савойтан и Степан Кузьмин уступили лишь паре из Комсомольска-на-Амуре со счетом 3:4.

В командных играх две амурские команды дошли до медального зачета. Команда «Амурская область – 1», в состав которой вошли Александр Белов, Иван Пономарёв, Максим Колпаков и Константин Нестеренко заняла второе место, уступив игрокам из Республики Саха (Якутия) с минимальным отрывом (счет 8:9).

Команда «Амурская область – 2», в которой сыграли Степан Кузьмин, Артём Савойтан, Владимир Гао и Александр Рерих стала третьей. Причем в полуфинале амурские команды сыграли друг с другом.

Женщины в одиночном и парном разрядах не смогли дойти до медалей, встретив на своем пути сильных соперниц.

Сейчас спортсменам предстоит небольшой отдых, после которого они начнут готовиться к чемпионату и первенствам России. Они пройдут в Пензе, Твери и Волгограде соответственно, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

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