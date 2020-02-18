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18февраля
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сегодня, 17:13 0

В амурской инфекционной больнице находятся 8 человек, вернувшихся из Китая

В амурской инфекционной больнице находятся 8 человек, вернувшихся из Китая
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской областной инфекционной больнице под наблюдением находятся 8 человек, прибывших из Китая. Четверо из них – граждане КНР и столько же россиян. Этих людей поместили в инфекционку после того, как во время осмотра на пункте пропуска у них выявили симптомы ОРВИ.

На 18 февраля у четверых граждан КНР и двух россиян нет клинических признаков инфекции. Двое граждан РФ продолжают лечение от ОРВИ. Как сообщает пресс-служба амурского минздрава, один пациент АОИБ, госпитализированный с признаками ОРВИ, уже здоров. Но до получения результатов контрольного анализа он остается в инфекционном отделении.

Как сообщало Амур.инфо, для прибывающих в Приамурье граждан КНР, не имеющих симптомов инфекционных заболеваний, на территории региона развернуто два временных карантинных блока. Один работает в селе Волково Благовещенского района, другой – в Зее. Карантинные пункты полностью изолированы и находятся под круглосуточной охраной полицейских.

В карантинном пункте в селе Волково Благовещенского района сейчас остаются четверо граждан КНР. По информации областного ведомства, все они здоровы. Один готовится к выписке уже завтра, 19 февраля, еще двое – на следующей неделе. По поводу состояния здоровья граждан КНР, находящихся в карантинном пункте в Зее, Амур.инфо направило запрос в амурское управление Роспотребнадзора.

Заболевших коронавирусной инфекцией на 18 февраля в Амурской области не зарегистрировано.

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#коронавирус в Китае

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