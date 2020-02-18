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сегодня, 16:44 0

Разыскивается житель Белогорска

Разыскивается житель Белогорска
Фото: www.instagram.com

В Амурской области разыскивают мужчину 1980 года рождения. Сергей Геннадьевич Косых, проживающий в Белогорске, пропал 17 мая 2019 года.

Сейчас местонахождение амурчанина неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, волосы тёмные короткие, сообщается в инстаграм-аккаунте поисково-спасательного отряда «Амур».

Всех, кому известно местонахождение Сергея Косых, волонтеры просят позвонить по телефонам: +79145810157, +79098193475, +79146183637 либо в полицию по номеру: 102.

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#Белогорск #происшествия

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