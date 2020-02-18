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18февраля
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сегодня, 17:00 2

Житель Свободного лишился денег, назвав мошенникам смс-коды

Житель Свободного лишился денег, назвав мошенникам смс-коды
Фото: pixabay.com

В дежурную часть Свободненского отдела полиции поступило заявление от местного жителя. С его банковской карты аферисты увели 50 тысяч рублей.

Звонок поступил с неизвестного номера, когда мужчина находился за рулем автомобиля. Сначала позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что зарегистрирована попытка снятия денежных средств с его банковской карты. Позднее в телефонную игру вступил мужчина, якобы еще один сотрудник банка, который попросил подтвердить личность.

Свободненцу на телефон стали поступать смс-коды, которые он, потеряв бдительность, продиктовал звонившему. Со счёта тут же списались 50 тысяч рублей. Причем злоумышленник вежливо пояснил, что все средства будут возвращены, порекомендовав быть осторожнее и не попадаться на уловки мошенников.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

Амурские полицейские напоминают, что сотрудники службы безопасности банков не связываются лично с клиентами банков. Амурчан призывают опасаться звонков от неизвестных, кем бы они ни представились, просящих сообщить данные банковских карт. Правоохранители советуют прервать разговор и обратиться в свой банк. В случае если человек стал жертвой мошенничества, то ему необходимо срочно сигнализировать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – по мобильному), 8 (4162) 59-40-59 (телефон доверия УМВД).

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#происшествия #технологии #финансы

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    "Поздравляю, Шарик вы балбес"

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    56 минут назад

    Я пользуюсь приложением GetContact, оно автоматически присваивает неизвестным номерам названия, например "Мошенники", либо "Предлагают карту" и т.п. А еще там есть функция автоматической блокировки номеров мошенников.

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