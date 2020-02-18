В Благовещенске ограничат проезд на участке Кантемирова

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске в среду, 19 февраля, с 09:00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Кантемирова. Речь об участке, находящемся между Игнатьевским шоссе и Институтской.

Проезжую часть перекроют полностью в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях. С 08:50 движение автобусов по муниципальным маршрутам будет организовано по временным схемам. Маршруты №№ 24, 25, 44: улица Институтская – улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе и далее по маршруту. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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Александр Авдеев