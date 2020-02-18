Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

В Благовещенске ограничат проезд на участке Кантемирова

В Благовещенске ограничат проезд на участке Кантемирова
Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске в среду, 19 февраля, с 09:00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Кантемирова. Речь об участке, находящемся между Игнатьевским шоссе и Институтской.

Проезжую часть перекроют полностью в связи с проведением аварийных работ на инженерных сетях. С 08:50 движение автобусов по муниципальным маршрутам будет организовано по временным схемам.

Маршруты №№ 24, 25, 44: улица Институтская – улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе и далее по маршруту.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 1

#транспорт

распечатать


Происшествия

В аварии с тремя автомобилями в Благовещенске травмирован человек (видео)
Общество 2

В Благовещенске с 22 февраля частично закроют путепровод на Загородной (видео)
Общество 2

Специалисты проанализируют состояние транспортной инфраструктуры в Благовещенске

Общество 15

На реконструкцию участка трассы «Амур» выделили почти 4,5 миллиарда рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь