Ученый из Благовещенска выяснил, какие деревья в городе самые старые

Ученый-энтузиаст Павел Жирнов занимается определением возраста благовещенских деревьев. Он установил, где растут самые возрастные растения в областном центре.

В число деревьев-долгожителей вошли лиственница и дуб в Первомайском парке, тополь на Политехнической, 84, карагач на Зейской, 31, а также сосны в сквере бывшего кинотеатра «Амур» (Ленина-Чайковского) и возле корпуса Дальневосточного аграрного университета.

Недавно Павел Жирнов установил, что в столице Приамурья есть еще парочка зеленых долгожителей. В 40 метрах от сосны, более ста лет украшающей аграрный университет, растет старейшая в Благовещенске липа. Ее средний диаметр ствола – 162 сантиметра. Если учесть, что предполагаемый прирост в год такого дерева от двух до трех сантиметров, то возраст липы от 87 до 130 лет.

Еще одну липу с такой же талией можно увидеть в районе Верхнеблаговещенского недалеко от конечной остановки автобуса № 5.

В отличие от благовещенской «сестры», поселившейся на вершине сопки, это дерево находится в лучших условиях – оно больше обеспечено водой. Поэтому ученый предполагает, что при схожих диаметрах вехнеблаговещенская липа моложе липы у аграрного университета, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

