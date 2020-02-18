Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость
сегодня, 16:27 0

Ученый из Благовещенска выяснил, какие деревья в городе самые старые

Ученый из Благовещенска выяснил, какие деревья в городе самые старые
Фото: pixabay.com

Ученый-энтузиаст Павел Жирнов занимается определением возраста благовещенских деревьев. Он установил, где растут самые возрастные растения в областном центре.

В число деревьев-долгожителей вошли лиственница и дуб в Первомайском парке, тополь на Политехнической, 84, карагач на Зейской, 31, а также сосны в сквере бывшего кинотеатра «Амур» (Ленина-Чайковского) и возле корпуса Дальневосточного аграрного университета.

Недавно Павел Жирнов установил, что в столице Приамурья есть еще парочка зеленых долгожителей. В 40 метрах от сосны, более ста лет украшающей аграрный университет, растет старейшая в Благовещенске липа. Ее средний диаметр ствола – 162 сантиметра. Если учесть, что предполагаемый прирост в год такого дерева от двух до трех сантиметров, то возраст липы от 87 до 130 лет.

Еще одну липу с такой же талией можно увидеть в районе Верхнеблаговещенского недалеко от конечной остановки автобуса № 5.

В отличие от благовещенской «сестры», поселившейся на вершине сопки, это дерево находится в лучших условиях – оно больше обеспечено водой. Поэтому ученый предполагает, что при схожих диаметрах вехнеблаговещенская липа моложе липы у аграрного университета, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Просмотров всего: 38

#природа

распечатать


Происшествия 2

В Тындинском районе зафиксировано землетрясение
Происшествия 4

В амурском заказнике обнаружили павших кабанов (видео)
Общество

Амурские экстремалы отметят 23 февраля, поднявшись на потухший вулкан
Общество 16

В Благовещенске сначала вырубят деревья, а потом посадят новые

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь