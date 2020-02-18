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18февраля
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Глава Благрайона: микрорайон «Тепличный» и Чигиринские поля к городу пока присоединять не будут

Глава Благрайона: микрорайон «Тепличный» и Чигиринские поля к городу пока присоединять не будут

В ближайшие несколько лет будет активно застраиваться территория, которую принято называть «Чигиринские поля». Кроме жилых домов, здесь будет построен детский сад, школа, поликлиника и спортивный комплекс. При этом идут разговоры о том, чтобы присоединить микрорайон «Тепличный» и Чигиринские поля к Благовещенску. Глава Благовещенского района Евгений Седых в программе "Простые вопросы" рассказал, что говорить о присоединении пока преждевременно.

«Из-за того, что сейчас работают такие меры соцподдержки, как сельская ипотека до 3 %, соответственно большое количество людей смогут приобретать комфортное жилье в сельской местности, такой как Чигиринские поля. Мы считаем, что развить эту территорию получится быстрее, если пока ее оставить в сельской местности. Я допускаю, что со временем эти поля будут присоединены к городу, так как коммуникации общие с городом, но будет это не раньше, чем через 3-4 года», – говорит глава района.

Улица Василенко, которая соединит Благовещенск и Чигири напрямую, будет сдана уже в июне. Планируется, что к этому времени дорогу заасфальтируют. Протяженность улицы составляет 2900 метров. В программе затронули проблему природных ключей, которые уже не один год топят дворовые участки жителей Чигирей и могут затопить новую дорогу.

«Проблему, конечно, нужно решать в комплексе. Так как особенность рельефа села такова, что перепад между высшей и низшей точкой – это почти 90 метров. Родники в этих местах были всегда, но многие участки со временем застроились, и родникам теперь просто некуда уходить. Причем, мы отказывали людям в предоставлении этих земельных участков, но они шли в суды и участки получали. Теперь родники заходят и в огороды, и топят подвалы домов», – объясняет глава района.

Сейчас власти рассматривают вопрос строительства полноценной системы водоотведения.

Еще одна проблема, которая совсем недавно активно обсуждалась в селе – это организация частной скотобойни в центре населенного пункта. Евгений Седых заверил, что по санитарным нормам подобные работы проводиться рядом с жилыми домами не могут.

«Мы провели работу с этим предпринимателем, рекомендовали перенести бойню в другое место. Предприниматель пошел навстречу и решил сделать ее за границами населенного пункта в районе 13-го километра аэропортовской трассы», – пояснил Евгений Александрович.

О том, когда в Чигири газифицируют и сколько будет стоить газ, об этом в видео.

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#Простые вопросы #сельское хозяйство

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