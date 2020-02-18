Законопроект о выходном дне 31 декабря правительство РФ отклонило

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«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства… Правительством РФ законопроект не поддерживается», – говорится в документе (имеется в распоряжении ТАСС).

Депутаты Госдумы и сенатор от ЛДПР предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательном переносе выходного дня на 31 декабря. В «Единой России» такой закон посчитали избыточным, так как сейчас переносить выходной на эту дату можно при согласии правительства, работодателей и профсоюзов, пишет «Коммерсант».

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник. Многие регионы объявили дату нерабочим днем для правительств и муниципалитетов и рекомендовали поступить аналогичным образом предприятиям. В таких регионах сокращенный рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря. В их число вошла и Амурская область .