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18февраля
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сегодня, 16:01 0

Законопроект о выходном дне 31 декабря правительство РФ отклонило

Законопроект о выходном дне 31 декабря правительство РФ отклонило
Фото: pixabay.com

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря. Кабмин считает, что в такой мере нет необходимости, потому что и сейчас правительство может переносить выходные на 31 декабря. На сайте Госдумы документ не опубликован.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства… Правительством РФ законопроект не поддерживается», – говорится в документе (имеется в распоряжении ТАСС).

Депутаты Госдумы и сенатор от ЛДПР предлагали закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательном переносе выходного дня на 31 декабря. В «Единой России» такой закон посчитали избыточным, так как сейчас переносить выходной на эту дату можно при согласии правительства, работодателей и профсоюзов, пишет «Коммерсант».

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник. Многие регионы объявили дату нерабочим днем для правительств и муниципалитетов и рекомендовали поступить аналогичным образом предприятиям. В таких регионах сокращенный рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря. В их число вошла и Амурская область .

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#Новый год #праздники #российская власть

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