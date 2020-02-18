В Амурской области возбуждено шесть уголовных дел за регистрацию фирм-одноневок

В Амурской области в 2019 году по факту регистрации фирмы на подставное лицо возбуждено шесть уголовных дел. Всего за прошлый год налоговой службой Приамурья в правоохранительные органы направлено 19 материалов, после рассмотрения которых были выявлены случаи мошеннических схем по созданию «однодневок».

По информации налоговой, обычно на роль руководителей однодневок выбирают студентов, пенсионеров, граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Одно из таких дел в отношении лжедиректора было возбуждено в октябре 2019 года. Для извлечения материальной выгоды неизвестный, находясь в Благовещенске, зарегистрировал организацию на подставное лицо за вознаграждение.

«Предоставляя свой паспорт и соглашаясь за вознаграждение стать номинальным руководителем компании, гражданин также становится соучастником мошеннических действий. Кроме того, с момента включения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) такое лицо несет как административную, так и уголовную ответственность за деятельность организации», – предупредили в УФНС России по Амурской области.

За регистрацию организации через подставные лица и внесение сведений о них в ЕГРЮЛ предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до 3 лет лишения свободы.

Тех амурчан, у кого есть сведения о подложности представленных документов, а также непричастности лица, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций, просят сообщать в управление Федеральной налоговой службы по Амурской области или Межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области.

«Чтобы не попасть в сети мошенников, рекомендуем проверить своего делового партнера по базам данных сервиса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента" на сайте ФНС России www.nalog.ru. Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации, о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации и так далее», – прокомментировали в налоговой.