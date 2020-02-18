Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

Пропавший в Благовещенске мужчина найден погибшим

Пропавший в Благовещенске мужчина найден погибшим
Фото: instagram.com/psoamur

В Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур» 18 февраля появилась информация о Сергее Носыреве, который числился пропавшим в Благовещенске. Отмечается, что мужчина найден погибшим. Это ИА «Амур.инфо» подтвердили в амурском следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что тело Сергея Носырева было обнаружено в Благовещенске еще 11 февраля. Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Трагическим случаем в настоящее время занимаются сотрудники полиции.

Просмотров всего: 901

#происшествия

распечатать


Происшествия

В аварии с тремя автомобилями в Благовещенске травмирован человек (видео)
Происшествия 1

Пропавшая в Благовещенске девочка-подросток найдена
Происшествия

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже алкоголя на 30 тысяч рублей
Происшествия

В Белогорске прохожие поймали нетрезвого вора, укравшего продукты из магазина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь