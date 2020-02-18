Пропавший в Благовещенске мужчина найден погибшим

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В ведомстве пояснили, что тело Сергея Носырева было обнаружено в Благовещенске еще 11 февраля. Предварительно, смерть мужчины не носит криминальный характер. Трагическим случаем в настоящее время занимаются сотрудники полиции.