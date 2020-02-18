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18февраля
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сегодня, 15:36 7

«Болейте до завтра»: амурчанка рассказала, что ее ребенка не принял врач

«Болейте до завтра»: амурчанка рассказала, что ее ребенка не принял врач
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Чигири Благовещенского района. Женщина на условиях анонимности рассказала, что столкнулась с проблемой: ее ребенок заболел, однако его не стал принимать врач.

Амурчанка объяснила, что у 10-летнего ребенка поднялась температура, появился сильный кашель. Они пошли к своему участковому врачу, принимающему в Амурской областной клинической больнице, однако их не приняли. Причина в том, что был день здорового ребенка, а также у женщины не имелось талона на прием.

На вопрос агентства о том, почему она не вызвала врача на дом, амурчанка ответила, что не знает, по какому номеру следует обращаться. Единственный выход в этой ситуации – ждать до завтра или вызвать скорую помощь.

«Я просто в слезах. У меня такой ситуации не было ни разу, чтобы сказали: "Ладно, болейте до завтра, завтра вас примем". А я завтра туда не пойду, я буду уже в частную клинику обращаться», – говорит мать ребенка.

Данный случай агентству прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области: «В период сезонного подъема уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ активно распространялись рекомендации по профилактике данных заболеваний. Одна из рекомендаций, разработанных специалистами в области эпидемиологии, гласит: "В случае возникновения симптомов ОРВИ (высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах) необходимо оставаться дома и вызвать врача, чтобы не подвергать риску заражения других людей". Изоляция больных – основное препятствие на пути распространения инфекции. Вы можете вызвать врача на дом ребенку по телефону 23-82-00. Если требуется срочная помощь, вызывайте "скорую" по телефонам: 47-05-73, 03 (103), 112».

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    51 минута назад



    амурчанка ответила, что не знает, по какому номеру следует обращаться. Единственный выход в этой ситуации – ждать до завтра или вызвать скорую помощь.



    плохо, когда живешь вот так без интернета, без телефона и ни с кем не дружишь, кто мог бы подсказать

    http://bit.ly/325QwJq

    +7 (4162) 47‒05‒34 регистратура

    +7 (4162) 47‒05‒31 терапевтическое отделение

  • chilly

    chilly
    42 минуты назад

    Странная мама. Ребёнку 10 лет, она как вызвать врача на дом не знает, а как накляузничать в Амуринфо осведомлена прекрасно.

  • Таяна

    Таяна
    42 минуты назад

    Очередная идиотка, которая бежит в АИ по любому поводу

  • Кохави

    Кохави
    31 минута назад

    вообще даже представить нельзя, КАК можно вызвать скорую или врача. просто НИКАК! только интервью дать - берут же!))

  • Барабака

    Барабака
    25 минут назад

    А как же фильтр - кабинет, куда можно и в день здорового ребенка?

  • Хасан25

    Хасан25
    22 минуты назад

    Очередная яжемать мневседолжны

  • Paster

    Paster
    22 минуты назад

    Таяна

    Очередная идиотка, которая бежит в АИ по любому поводу



    В АИ только рады.

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