«Болейте до завтра»: амурчанка рассказала, что ее ребенка не принял врач

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница села Чигири Благовещенского района. Женщина на условиях анонимности рассказала, что столкнулась с проблемой: ее ребенок заболел, однако его не стал принимать врач.

Амурчанка объяснила, что у 10-летнего ребенка поднялась температура, появился сильный кашель. Они пошли к своему участковому врачу, принимающему в Амурской областной клинической больнице, однако их не приняли. Причина в том, что был день здорового ребенка, а также у женщины не имелось талона на прием.

На вопрос агентства о том, почему она не вызвала врача на дом, амурчанка ответила, что не знает, по какому номеру следует обращаться. Единственный выход в этой ситуации – ждать до завтра или вызвать скорую помощь.

«Я просто в слезах. У меня такой ситуации не было ни разу, чтобы сказали: "Ладно, болейте до завтра, завтра вас примем". А я завтра туда не пойду, я буду уже в частную клинику обращаться», – говорит мать ребенка.

Данный случай агентству прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области: «В период сезонного подъема уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ активно распространялись рекомендации по профилактике данных заболеваний. Одна из рекомендаций, разработанных специалистами в области эпидемиологии, гласит: "В случае возникновения симптомов ОРВИ (высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах) необходимо оставаться дома и вызвать врача, чтобы не подвергать риску заражения других людей". Изоляция больных – основное препятствие на пути распространения инфекции. Вы можете вызвать врача на дом ребенку по телефону 23-82-00. Если требуется срочная помощь, вызывайте "скорую" по телефонам: 47-05-73, 03 (103), 112».