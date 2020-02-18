В аварии с тремя автомобилями в Благовещенске травмирован человек (видео)

Фото: кадр видео

18 февраля в Благовещенске произошло ДТП, участниками которого стали три легковых автомобиля. Один человек получил травмы.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, сегодня в 07:20 в районе дома 101/1 на улице Магистральной столкнулись машины Toyota Corolla, Daihatsu Boon и Toyota Wish. В результате происшествия травмирован водитель Daihatsu Boon. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dps kontrol Благовещенск (@dpskontrol_28rus) 17 Фев 2020 в 3:22 PST

Просмотров всего: 811

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев