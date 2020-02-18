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18февраля
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В Благовещенске с 22 февраля частично закроют путепровод на Загородной (видео)

В Благовещенске с 22 февраля частично закроют путепровод на Загородной (видео)
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске начинается масштабный ремонт путепровода на улице Загородной. Объект, который построили в 1985 году, требует капитального ремонта. Для проезда закроют две полосы из четырех на участке протяженностью 361 метр — от магазина «Дом Дача» до переулка Корейского. Работы по перекрытию начнутся с 22 февраля.

Путепровод по улице Загородной будет капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты заменят дефектные балки мостового сооружения, поменяют дорожную одежду, обустроят тротуары с удерживающими пешеходными ограждениями, отремонтируют систему водоотведения. Все работы будут проводиться в период с февраля по октябрь 2020 года.

В субботу, 22 февраля, на путепроводе выставят барьерные ограждения, установят временные дорожные знаки. После этого подрядчик приступит к демонтажу. В ходе работ при необходимости движение по путепроводу закроют полностью.

Вопрос организации дорожного движения на период проведения капитального ремонта обсудили на планерном совещании при мэре города Благовещенска. По информации городского управления ЖКХ, оптимальным станет перераспределение транспортных потоков на существующие магистрали: улицы Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозируется увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную.

«Предстоит большая работа по ремонту путепровода. Пока сложно спрогнозировать полный объем тех мероприятий, которые необходимо будет провести на объекте. В этот период каждому автовладельцу важно продумать свой маршрут движения, который, конечно, будет длиннее привычного. Но ремонт путепроводу необходим. Все масштабные ремонты этого года делаются в первую очередь для обеспечения безопасности дорожного движения в городе», – сообщила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Она подчеркнула, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали улицы Театральную и Кузнечную, поэтому сегодня они готовы к увеличению транспортного потока. В нормативном состоянии и другие улицы, предложенные в качестве объездных. Валентина Калита дала поручение управлению ЖКХ пересмотреть график проведения работ по текущему содержанию улично-дорожной сети города с учетом роста траффика.

Мэр также поручила осуществлять ежедневный мониторинг загруженности дорог, на которые будут перераспределены транспортные потоки, в том числе с использованием камер наружного наблюдения системы «Умный город», усилить работу ГИБДД по патрулированию районов объезда.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Когда это Кузнечная вдруг стала готова к увеличению транспортного потока? Её же только от Октябрьского до Конной сделали.

    А если имеется ввиду въезд/выезд в центр из микрорайона по этой улице через Тенистую - то там дорога уровня "сельская, разбомбленная" и ограничение 40. Облом.

    Шевченко тем более раздолбана в нуль.

  • Таяна

    Таяна
    38 минут назад

    "По информации городского управления ЖКХ, оптимальным станет перераспределение транспортных потоков на существующие магистрали: улицы Мухина, Калинина, Магистральная (с последующим выходом на Театральную), Кольцевая (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также на улицу 50-летия Октября через Тенистую. Также прогнозируется увеличение нагрузки на улицы Шевченко, Кузнечную"

    То есть они подумали и решили, что можно ничего не делать и пробки сами собой рассосутся

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