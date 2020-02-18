В Благовещенске выставлен на продажу центральный рынок

В областном центре Приамурья объявлен электронный аукцион по продаже объектов центрального рынка на улице Красноармейской. Сейчас объект находится в собственности города, но уже в середине марта у него может появиться новый владелец.

В качестве продавца, а также организатора торгов выступает муниципальный комитет по управлению имуществом Благовещенска.

В конкурсной документации указано, что с молотка продаются сразу несколько объектов центрального рынка. Это само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка по Красноармейской, 145/5, площадью 142 квадрата; еще одна пристройка по адресу: Красноармейская, 145/3, площадью 229,4 квадратных метра.

Начальная цена объекта – 166 358 400 рублей, с учетом НДС. «Шаг аукциона» составит 100 000 рублей. Для участия необходимо внести задаток в размере 20 % от начальной цены объекта, то есть 33,2 миллиона.

Уточняется, что объекты продаются одновременно с отчуждением земельного участка общей площадью 8 213 квадратных метров с кадастровым номером 28:01:130169:75. Участок можно использовать под размещение объектов розничной торговли.

Рыночная стоимость этого земельного участка – 50 миллионов 306 тысяч рублей. Сумма не облагается НДС, не включается в цену продажи лота, «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 марта. 12 марта будут определены участники. Торги состоятся 16 марта.