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18февраля
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сегодня, 15:21 4

В Благовещенске выставлен на продажу центральный рынок

В Благовещенске выставлен на продажу центральный рынок

В областном центре Приамурья объявлен электронный аукцион по продаже объектов центрального рынка на улице Красноармейской. Сейчас объект находится в собственности города, но уже в середине марта у него может появиться новый владелец.

В качестве продавца, а также организатора торгов выступает муниципальный комитет по управлению имуществом Благовещенска.

В конкурсной документации указано, что с молотка продаются сразу несколько объектов центрального рынка. Это само здание рынка, расположенное на улице Красноармейской, 145/1, площадью 3772,6 квадратных метра; административное здание площадью 485,1 квадратных метра; пристройка по Красноармейской, 145/5, площадью 142 квадрата; еще одна пристройка по адресу: Красноармейская, 145/3, площадью 229,4 квадратных метра.

Начальная цена объекта – 166 358 400 рублей, с учетом НДС. «Шаг аукциона» составит 100 000 рублей. Для участия необходимо внести задаток в размере 20 % от начальной цены объекта, то есть 33,2 миллиона.

Уточняется, что объекты продаются одновременно с отчуждением земельного участка общей площадью 8 213 квадратных метров с кадастровым номером 28:01:130169:75. Участок можно использовать под размещение объектов розничной торговли.

Рыночная стоимость этого земельного участка – 50 миллионов 306 тысяч рублей. Сумма не облагается НДС, не включается в цену продажи лота, «подлежит оплате в соответствии с условиями договора купли-продажи».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 марта. 12 марта будут определены участники. Торги состоятся 16 марта.

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#городская власть #торговля #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    это предложение Федорчуку???

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    27 минут назад

    inoyэто предложение Федорчуку???


    Ну почему же? И вам тоже. Участвуйте.

  • Хасан25

    Хасан25
    20 минут назад

    БурчалоВорчунэ

    inoy

    это предложение Федорчуку???



    Ну почему же? И вам тоже. Участвуйте.


    Ему нечем дерзать!

  • Мапа

    Мапа
    13 минут назад

    БурчалоВорчунэ

    inoy

    это предложение Федорчуку???



    Ну почему же? И вам тоже. Участвуйте.


    Осталось только добавить. Можете принести еще свои ваучеры!!!

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