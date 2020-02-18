Пропавшая в Благовещенске девочка-подросток найдена
Девочка-подросток Анжелика, которая числилась пропавшей в Благовещенске, найдена живой. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердили официально.
«Найдена / жива», – сказано в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур». В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что с Анжеликой все в порядке.
Как сообщало агентство, поиски девочки-подростка ведутся в Благовещенске периодически – она неоднократно уходила из дома.
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