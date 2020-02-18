Пропавшая в Благовещенске девочка-подросток найдена

Фото: архив Амур.инфо

«Найдена / жива», – сказано в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур». В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что с Анжеликой все в порядке.

Как сообщало агентство, поиски девочки-подростка ведутся в Благовещенске периодически – она неоднократно уходила из дома.