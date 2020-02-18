Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:10 1

Пропавшая в Благовещенске девочка-подросток найдена

Пропавшая в Благовещенске девочка-подросток найдена
Фото: архив Амур.инфо

Девочка-подросток Анжелика, которая числилась пропавшей в Благовещенске, найдена живой. Информация об этом появилась в соцсетях, ее подтвердили официально.

«Найдена / жива», – сказано в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Амур». В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что с Анжеликой все в порядке.

Как сообщало агентство, поиски девочки-подростка ведутся в Благовещенске периодически – она неоднократно уходила из дома.

Просмотров всего: 995

#происшествия

распечатать


Происшествия

Пропавший в Благовещенске мужчина найден погибшим
Происшествия

В аварии с тремя автомобилями в Благовещенске травмирован человек (видео)
Происшествия

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже алкоголя на 30 тысяч рублей
Происшествия

В Белогорске прохожие поймали нетрезвого вора, укравшего продукты из магазина
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Зачем искать гулящих девок? Это навсегда...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь