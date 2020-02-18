Школьники Свободного прошли в полуфинал всероссийского конкурса химиков

Амурские школьники приняли участие в I Всероссийском конкурсе школьников по идентификации и очистке химических веществ «Пять девяток». В нем участвовали более двух тысяч человек из семи стран. Семеро учащихся 9-10 классов из Свободного прошли первый отборочный этап и завоевали право участвовать в полуфинале конкурса.

Конкурс «Пять девяток» проходит под эгидой НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, ведущего Федерального Центра отечественной химической науки. Он проводится для учеников 7-11 классов. Для участия в отборочном этапе зарегистрировались 2 244 школьника из 74 регионов РФ, а также участники из Киргизии, Туркмении, Индии, Испании и других стран.

По итогам отборочного этапа в региональный полуфинал прошли учащиеся свободненской гимназии № 9 Антон Коляда, Валерия Королёва, Ксения Трифонова, учащиеся школы № 1 Максим Сажин, Руслан Макаров, Данила Александров, ученица пятой школы Анастасия Семенкова. Для участия в следующем этапе необходимо было набрать 12 баллов, амурские школьники заработали от 12 до 19 баллов.

Региональный этап состоится 26 февраля. Семерым участникам полуфинала предстоит решить практико-ориентированный химический кейс. Школьники, которые успешно пройдут эти испытания, станут участниками финального этапа конкурса, который пройдет в Москве в марте 2020 года.

Победителей регионального этапа распределят в несколько команд, которым предстоит участвовать в химико-технологической бизнес-игре, в том числе направленной на решение задачи экологического мониторинга природной среды в рамках научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический патруль». Также финалисты конкурса станут участниками федерального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, где смогут представить свои научные проекты в номинации «Юный химик». Кроме того, у каждого финалиста будет шанс попасть в научную группу и заниматься решением реальных исследовательских задач.

К слову, развитию инженерного образования, которое является эффективной инвестицией в технологический прорыв, в Амурской области уделяется особое внимание. На подготовку специалистов данного направления в рамках нацпроекта «Образование» в регионе работают стационарные и мобильные центры «Кванториум», Дом научных коллабораций, IT-куб, а также запущен в работу проект «Школа инженеров будущего – ступени к жизненному успеху».

«Участниками программы стали образовательные организации двух крупных и перспективных городов Приамурья – Благовещенска и Свободного. Проект направлен на формирование у школьников компетенций, востребованных в современной социальной жизни, региональной экономике и промышленности. Примечательно то, что дети получают образование не только сидя за партой, обязательное условие инженерного направления – использование мастерских предприятий и учреждений профессионального образования, проведение профессиональных проб, погружение в производственную деятельность, встречи с представителями профессий», – прокомментировала заместитель председателя правительства, министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.