В Челябинске хотели исключить девушку из колледжа за отказ ходить в юбке в холод

Девушка учится на втором курсе колледжа. Со слов матери, брюки на студентках категорически не устраивают руководителя отделения Сергея Смородина.

«Изначально нам говорили, что девочки должны ходить в юбочках, но ближе к зиме мы подняли этот вопрос – на улице холодина, какие юбочки?» – сказала мать. Также женщина отметила, что мест для переодевания детей после улицы не предусмотрено в учебном заведении. В итоге девушкам разрешили ходить в брюках, но Смородину это не понравилась – как выразилась женщина, он «начал девчонок прижимать». Мать студентки заявила также, что 4 февраля на линейке Смородин, заметив, что ее дочь в брюках, пришел в кабинет и начал ругать девушку.

«Говорит: "Лиза, я тебя отчислю, если ты не будешь ходить в юбке в колледж". Но дело в том, что распоряжения насчет юбок устные, ни в каких локальных актах не прописано, что девочки обязаны ходить в юбках», – цитируют журналисты мать девочки.

С ее слов, на следующий день Смородин вызвал ее дочь в кабинет и там «50 минут вместе с куратором отчитывал», после чего мать девушки вызвали в колледж.

Встревоженная женщина обратилась с заявлением в министерство образования, Роспотребнадзор, прокуратуру и в другие ведомства. Также из-за конфликта ее дочери пришлось пойти к психологу, у неё начались проблемы со здоровьем.

Один из разговоров с руководителем отделения девушка записала на диктофон. В аудиозаписи мужчина неоднократно говорит об отчислении, а также объясняет, почему изменил своё решение по поводу брюк. И там есть забавный момент: оказывается, в колледже парни падают с лестниц, когда видят обтянутую брюками пятую точку девчонок, а это грозит ростом травматизма в колледже.

«Я обеспокоена и насторожена столь пристальным вниманием 66-летнего мужчины к внешности и одежде моей несовершеннолетней дочери и маниакальным стремлением педагога публично оскорблять и унижать студенток», – написала она в своем обращении к директору колледжа.

В свою очередь, сам Смородин в комментарии журналистам сказал, что разрешил девочкам зимой надевать брюки, но некоторые из них начали надевать обтягивающие. По его мнению, это провоцирует парней, которых в колледже учится больше, чем девушек, сообщает РЕН ТВ.