Елена Степаненко станет ведущей шоу на телеканале «Россия-1»

После развода с Петросяном к Степаненко приковано пристальное внимание журналистов. Юмористка рассказала, что все свои мысли и переживания она заглушает работой. Недавно артистке сделали новое предложение о работе на одной из первых кнопок.

Пока контракт между Степаненко и каналом «Россия-1» не подписан, но обе стороны настроены решительно.

«Имя Елены Степаненко сейчас приносит огромный рейтинг. Поэтому телевизионное начальство разных каналов разными способами пыталось заманить ее к себе. Вначале Елена Григорьевна отказывалась от всех предложений, а сейчас согласилась. Премьера намечена на ближайшее время. Шоу Степаненко, понятное дело, будет юмористическим», – цитирует свой источник StarHit.

Инсайдеры сообщают, что Степаненко запросила за работу на канале около миллиона рублей, и ее пожелание было удовлетворено.