В Благовещенске задержали подозреваемого в краже алкоголя на 30 тысяч рублей

В Благовещенске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя. Происшествие случилось в одном из торговых центров города.

В минувшие выходные группа задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Амурской области получила сообщение о том, что в торговом центре по улице Тенистой сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв по адресу, сотрудники задержали гражданина 1977 года рождения, который совершил кражу алкогольной продукции на общую сумму 30 000 рублей. Его передали для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе.

В отношении задержанного амурчанина, если его вина будет установлена и доказана, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Данное деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденных, либо лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области.