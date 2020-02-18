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18февраля
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сегодня, 13:19 0

Жителя Благовещенска осудили за попытку перекинуть наркотики на территорию СИЗО

Жителя Благовещенска осудили за попытку перекинуть наркотики на территорию СИЗО
Фото: yandex.by

Благовещенский городской суд вынес решение в отношении жителя областного центра. Осужденный пытался перекинуть через забор в СИЗО посылку с наркотиками.

Суд установил, что благовещенец собрал коноплю в окрестностях города и у себя в квартире изготовил наркотическое средство (гашишное масло) общей массой 37,04 грамма. Большую часть запрещенного вещества осужденный решил сбыть на территории благовещенского СИЗО № 1. Перебросить наркотики на территорию следственного изолятора преступник попытался с чердака дома, где и был задержан полицией.

Суд учел смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и приговорил подсудимого к пяти годам исправительной колонии строгого режима.

Предназначенную заключенным наркотическую посылку, суд постановил уничтожить после вступления приговора в силу, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

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#криминал #суды

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