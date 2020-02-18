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Тепло и практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля

Тепло и практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 19 февраля
Фото: fakty.ua

В среду 19 февраля небольшой снег сохранится на востоке Амурской области, на большей территории осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный умеренный ветер.

Температура ночью в регионе составит минус 13…18 градусов, в отдельных районах понизится до минус 28. Днём по области ожидается минус 6…11, местами по северу будет около минус 15.

В Благовещенске осадков не ожидаются. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 13…15, днём будет минус 5…7, сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского гидрометцентра.

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#погода

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