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18февраля
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сегодня, 13:06 0

Первый кастинг для «Недели детской моды» штурмовали родители с трехлетними детьми

Первый кастинг для «Недели детской моды» штурмовали родители с трехлетними детьми

Агентство «Жираф» начало подготовку к ежегодной «Неделе детской моды» в Благовещенске. Она пройдет 21 марта в АОДНТ. По условиям, для показов требуются дети от 3 до 17 лет, однако активнее всех на первом кастинге оказались «трехлетки».

«Мы очень рады, такие дети нам нужны, потому что ростовая категория “100 сантиметров” очень востребована в детской моде. Но мы ждем и детей других возрастов и разной комплекции. Надо показывать разных детей, и вовсе не обязательно модельной внешности и фигуры», — рассказала организатор Светлана Никонова.

На кастинге не требуется особых навыков. Ребенка просят сфотографироваться с улыбкой и с серьезным выражением лица, а после пройтись, как в обычной жизни. Необходима сменная обувь.

Участников, которые пройдут кастинг, ждут репетиции. На них будет создана общая команда: из учеников «Жирафа», новых моделей и детей с ограничениями здоровья, с которыми учебный центр работает уже четвертый год подряд. Для участников пройдут мастер-классы по дефиле, актерскому мастерству и фотопозированию. Занятия будут проходить по субботам-воскресеньям, расписание формируется по договоренности с родителями.

«Неделя детской моды» пройдет в Амурском областном доме народного творчества 21 марта.

По итогам участия в «Неделе детской моды» организаторы обещают выдать фото и видео, создать образ от стилистов и включить ребенка в базу моделей агентства «Жираф».

Следующий кастинг состоится 20 февраля в 18:30 по адресу: улица Ленина, 167 (АОДНТ), 2 этаж, офис 70. Справки по телефону — 8(924)841-55-44.

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#дети #культура

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