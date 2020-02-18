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сегодня, 12:58 0

В Белогорске прохожие поймали нетрезвого вора, укравшего продукты из магазина

В Белогорске прохожие поймали нетрезвого вора, укравшего продукты из магазина
Фото: votkinskda.ru

Жители Белогорска помогли полицейским задержать вора. Нетрезвый мужчина вечером зашел в продуктовый магазин на улице Гастелло. После того как продавец сложила выбранные им товары в пакет, попытался забрать его, не заплатив. На попытки продавца помешать мужчина достал нож и под угрозой расправы похитил продукты питания.

Свидетелем произошедшего оказалась одна из жительниц города. Она выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих. На просьбу откликнулись двое молодых людей. Они догнали злоумышленника и удерживали его до приезда наряда полиции.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

Руководством МО МВД России «Белогорский» рассматривается вопрос о поощрении граждан, оказавших помощь в задержании злоумышленника, сообщает амурское управление МВД.

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#Белогорск #происшествия

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