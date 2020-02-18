Продлен срок конкурсного производства по делу о банкротстве кредитного союза «Умно жить»

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Арбитражный суд Амурской области продлил срок конкурсного производства по делу о банкротстве КПК «Кредитный союз «Умно жить». Дано еще 4 месяца на мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены, а также другие мероприятия, связанные с банкротством.

Решением Арбитражного суда Приамурья от 18 ноября 2016 года КПК «Кредитный союз «Умно жить» был признан банкротом. В отношении должника началось конкурсное производство. Сначала конкурсным управляющим был утвержден Олег Пугин, член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Однако затем определением Арбитражного суда Амурской области от 1 августа 2017 года конкурсным управляющим КПК «Кредитный союз «Умно жить» была утверждена Любовь Урмина, которая также была освобождена от исполнения обязанностей определением суда от 8 мая 2018 года. Этим же определением конкурсным управляющим КПК «Кредитный союз «Умно жить» утвержден Вячеслав Лагутин.

Срок конкурсного производства судом неоднократно продлевался.

Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов КПК «Кредитный союз «Умно жить», составляет 250 435 297,01 рублей. Из них: первая очередь – 152 493 778,19 рублей, вторая очередь – отсутствует, третья очередь – 97 840 518,82 рублей. Размер удовлетворенных требований кредиторов первой очереди составляет 7 158 459,65 рублей (процент удовлетворения требований – 9,34 %). Исключено из реестра требований кредиторов в связи с погашением требований третьими лицами – 75 857 677,34 рублей.

Поскольку мероприятия по формированию конкурсной массы и погашению реестра требований кредиторов должника не завершены, не проведены расчеты с кредиторами, конкурсный управляющий в соответствии с решением, принятым на заседании комитета кредиторов, ходатайствовал о продлении срока конкурсного производства в отношении КПК «Кредитный союз «Умно жить» на четыре месяца.

Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства в отношении КПК «Кредитный союз «Умно жить» до 15 июня 2020 года, сообщается на сайте ведомства.