Специалисты проанализируют состояние транспортной инфраструктуры в Благовещенске

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Программа разрабатывается, в том числе для обеспечения условий пешеходного и велосипедного передвижения населения. Базовый документ создается в рамках реализации городской программы «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами». Он будет рассчитан до 2034 года.

Муниципальный контракт на разработку проекта заключен с компанией из Санкт-Петербурга «Джи Динамика».

Специалисты должны проанализировать текущее состояние транспортной сети, уровень безопасности дорожного движения, оценить транспортный спрос, показатели работы разных видов транспорта, качество содержания дорог, уровень автомобилизации Благовещенска, обеспеченность парковками, уровень негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Также эксперты спрогнозируют, как будет развиваться дорожная сеть города, и меняться количество автомобилей в Благовещенске.

Разработчики программы предложат перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов инфраструктуры, по развитию общественного транспорта, созданию транспортно-пересадочных узлов и единого парковочного пространства. Программа разрабатывается в отношении всех видов транспорта и участников дорожного движения.

В рамках реализации муниципального контракта в интернете стартовал социологический опрос «Определение транспортного поведения жителей Благовещенска». Он направлен на определение транспортного поведения жителей, оценку объема передвижений по городу, качества и состояния существующей транспортной инфраструктуры, уровня обслуживания общественным транспортом. Прохождение опроса занимает 3 минуты, сообщает пресс-служба администрации города. Благовещенцев приглашают поучаствовать в опросе, пройдя по ссылке.