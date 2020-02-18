Проводнику поезда Хабаровск – Нерюнгри светит пять лет за чужую красную икру

В дежурную часть Тындинского линейного отделения транспортной полиции обратился пассажир поезда Хабаровск – Нерюнгри, который заявил о пропаже двух контейнеров с икрой лососевых.

Мужчина сообщил, что в пути у него пропали два контейнера с красной икрой на сумму 33 тысячи рублей. Он передал ее на хранение проводнику, но по прибытии в пункт назначения багажа не оказалось.

В ходе предварительного следствия полицейскими установлен 24-летний проводник поезда. Молодой человек признался правоохранителям, что похитил икру, но, осознав вину, выбросил контейнеры, испугавшись ответственности.

Следователями Тындинского отделения полиции на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Материалы направлены в суд для рассмотрения. Любителю икры грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.