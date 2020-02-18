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18февраля
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сегодня, 13:30 2

Проводнику поезда Хабаровск – Нерюнгри светит пять лет за чужую красную икру

Проводнику поезда Хабаровск – Нерюнгри светит пять лет за чужую красную икру
Фото: pixabay.com

В дежурную часть Тындинского линейного отделения транспортной полиции обратился пассажир поезда Хабаровск – Нерюнгри, который заявил о пропаже двух контейнеров с икрой лососевых.

Мужчина сообщил, что в пути у него пропали два контейнера с красной икрой на сумму 33 тысячи рублей. Он передал ее на хранение проводнику, но по прибытии в пункт назначения багажа не оказалось.

В ходе предварительного следствия полицейскими установлен 24-летний проводник поезда. Молодой человек признался правоохранителям, что похитил икру, но, осознав вину, выбросил контейнеры, испугавшись ответственности.

Следователями Тындинского отделения полиции на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Материалы направлены в суд для рассмотрения. Любителю икры грозит лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    18 минут назад

    Еще и выбросил, подлец...

  • paravis

    paravis
    5 минут назад

    Чот мутное дело. Они с проводником договор составляли? Или так, на словах?

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