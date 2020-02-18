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18февраля
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сегодня, 11:53 0

Джей Ло впервые упрекают в использовании фотошопа

Джей Ло впервые упрекают в использовании фотошопа
Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес разместила в Инстаграме фото в белом купальнике, которое она подписала просто и лаконично: «Расслаблена и заряжена». В свои 50 лет актриса показала такие формы, которыми обладает далеко не каждая 20-летняя девушка.

За сутки фото набрало больше семи миллионов лайков, а восхитились фигурой не только подписчики, но и звёзды, среди которых музыкант Ленни Кравиц и модель Наоми Кэмпбелл. Но не все поверили в достоверность снимка и заподозрили использование фотошопа: «Нельзя так выглядеть в ее возрасте», «Фотошоп, ты ли это?», «Видно, что тело слишком идеальное».

Другие же наоборот увидели в актрисе стимул для того, чтобы начать заниматься: «Только я собиралась пропустить тренировку, но тут это фото. Пойду», «Лечу в спортзал, спасибо за стимул», «Пошла за абонементом в зал на год», «Не верю, что ей 50. Сколько дней нужно проводить в спортзале, чтобы ТАК выглядеть?»

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#шоу-бизнес

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