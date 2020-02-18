Минздрав РФ: обязательных прививок нужно больше

В России идет работа по расширению национального календаря прививок. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.

На данный момент разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, которая уже внесена на рассмотрение российского правительства. В национальный календарь предлагается ввести дополнительные прививки от четырех инфекций. Сегодня календарь включает обязательную вакцинацию против вирусного гепатита В, гемофильной (для групп риска), пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

«Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, – это от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции», — сказал Сергей Краевой.

Также есть календарь профилактических вакцин, которые ставятся населению только в случае эпидемических показаний. Он предусматривает прививки против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, менингококковой инфекции, сибирской язвы, туляремии, холеры и чумы.

Замминистра здравоохранения РФ отметил, что расширение календаря в первую очередь зависит от возможностей отечественных производителей выпускать надежные вакцины, чтобы Россия могла быть независима от иностранных фармацевтических компаний, сообщает РИА Новости.

Свой список необходимых прививок на парламентских слушаниях предложил и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, пишет ТАСС. «Надо думать над дальнейшим расширением этого списка, ввести в него еще ряд заболеваний, таких как гепатит А, папилломовирусная инфекция, клещевой энцефалит для эндемичных регионов», — заявил зампред.